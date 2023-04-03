10 000 000 ₽ получили победители первого этапа рекордной акции БЕТСИТИ

На кону еще 10 000 000 рублей! Их разыграют в прямом эфире!

Букмекерская компания БЕТСИТИ подвела итоги первого этапа рекордной акции с призовым фондом 20 000 000 рублей. Победителями стали 15 игроков, которые разделили 10 000 000 рублей.

Игрок, занявший первое место в акции, получил главный приз — 2 000 000 рублей!

Для участия достаточно было делать ставки от 100 рублей с коэффициентом от 1.50 на сайте или в мобильном приложении букмекера.

Чем больше сумма ставки и коэффициент, тем больше начислялось баллов.

Напомним, что розыгрыш призового фонда проходит в два этапа.

На первом этапе в зависимости от суммы ставки баллы шли в зачет одного из трех дивизионов. Топ-5 участников в каждом дивизионе получили фрибеты.

На втором этапе розыгрыш еще 10 000 000 рублей пройдет среди остальных участников акции. За каждые десять заработанных баллов игроки получали по одному купону.

Чем больше купонов, тем больше шансов на победу.

Главный приз второго этапа – 1 500 000 рублей.

Всего 30 призовых мест. Один участник = один приз.

5 апреля БЕТСИТИ подведет итоги второго этапа акции в прямом эфире на YouTube-канале.

Ведущий розыгрыша – комментатор «Матч ТВ» и футбольный эксперт Александр Неценко.

Даже если вы не участвовали в акции, обязательно подключайтесь к трансляции! Вас ждет розыгрыш футболки «Монако» Александра Головина с его автографом, эксклюзивные прогнозы от эксперта и многое другое!

Подписывайся и ставь колокольчик, чтобы не пропустить начало трансляции! Прямой эфир стартует в 19:00.

Полные правила акции.