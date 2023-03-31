БК LEON и ФК «Сатурн» объявили о начале сотрудничества

Букмекерская компания LEON входит во вторую половину футбольного сезона 22/23 в статусе генерального партнера футбольного клуба «Сатурн» Раменское.

Текущее соглашение рассчитано до конца сезона 22/23.

С приходом Романа Широкова на должность директора ФК «Сатурн», клуб ставит перед собой амбициозные задачи по выходу в РПЛ. Четко обозначенный вектор развития, а также богатая история клуба и стали главными критериями при принятии решения о партнерстве для БК LEON.

Партнеры будут активировать большой пакет опций, в который входит брендирование формы и рекламных поверхностей стадиона. Для болельщиков в рамках домашних матчей будут организованы развлекательные мероприятия. Кроме того, партнеры будут реализовывать спецпроекты, направленные на аудиторию клуба.

Директор ФК «Сатурн» Роман Широков:

«Мы очень рады начать сотрудничество с БК LEON. Компания давно на рынке и у нее уже большая история. Прекрасно, что LEON поддерживает пока не очень большие клубы и выбрали именно нас. В ходе переговоров мы поняли, что одинаково смотрим на развитие футбола, в частности нашего клуба. Поэтому нам очень приятно, что у нас появился такой партнер, и мы будем вместе двигаться к большим целям. Поэтому спасибо большое БК LEON».

Пиар-директор БК LEON Нина Подгорнова:

«Сегодня мы официально объявляем о старте сотрудничества с футбольным клубом «Сатурн». Это клуб, который взял правильный вектор развития и стремится к высоким результатам, что соответствует и нашим ценностям. Мы объединяем наши усилия, чтобы достичь хороших результатов для обеих сторон. Нам предстоит проделать большую работу, мы к ней готовы. Мы нацелены на взаимодействие с аудиторией клуба и я уверена, что не раз сможем порадовать и удивить болельщиков».