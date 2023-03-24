Франция – Нидерланды: прогноз Романа Нагучева на матч квалификации Евро-2024 24 марта
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24 марта в 22:45 по московскому времени в матче отборочного турнира к Евро-2024 сборная Франции примет сборную Нидерландов. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев.
В какой форме Франция
На минувшем чемпионате мира в Катаре сборная Франции во второй раз подряд вышла в финал мундиаля. «Трехцветные» начали турнир с побед над Австралией (4:1) и Данией (2:1), что обеспечило им досрочный выход в плей-офф. В заключительном матче группового этапа против Туниса французы сыграли резервным составом и уступили (0:1), однако это не помешало им финишировать на первой позиции.
В 1/8 финала команда Дешама без проблем разобралась с Польшей (3:1). В следующей встрече «трехцветные» победили Англию (2:1), хотя все могло повернуться и по-другому, если бы Харри Кейн реализовал пенальти в конце второго тайма. В полуфинале Франция уверенно прошла главную сенсацию турнира – Марокко (2:0). Финальный же поединок с Аргентиной был полон драмы. До 80-й минуты южноамериканцы вели со счетом 2:0, но дубль Мбаппе перевел матч в дополнительное время. В нем Месси и Мбаппе обменялись голами, так что исход противостояния решила серия пенальти, в которой точнее оказалась аргентинцы и завоевали третий титул чемпионов мира.
В какой форме Нидерланды
Сборная Нидерландов также достойно выступила на ЧМ-2022. На групповой стадии голландцы обыграли Сенегал (2:0), разошлись миром с Эквадором (1:1) и победили Катар (2:0). Эти результаты позволили оранжевым выйти в плей-офф с первого места в группе. В 1/8 финала они выбили крепкую сборную США (3:1), но затем оступились во встрече с будущим чемпионом мира. Большую часть игры с Аргентиной Нидерланды блекло смотрелись в атаке и уступали со счетом 0:2. Однако в конце второго тайма настало время Ваута Вегхорста, оформившего дубль. Тем не менее это лишь отсрочило поражение голландцев, которые в очередной раз проиграли серию пенальти.
Матч с Аргентиной стал последним для Луи Ван Гала на посту главного тренера оранжевых. Новым наставником голландцев станет Рональд Куман, который уже руководил сборной Нидерландов с 2018 по 2020 год.
Франция – Нидерланды: статистика личных встреч
Франция и Нидерланды провели 5 официальных очных матчей с 2008 года. Минимальный перевес в них на стороне «трехцветных»: 3 победы и 2 поражения. На групповом этапе Евро-2008 голландцы разгромили французов (4:1). В свою очередь в квалификации к ЧМ-2018 обе встречи завершились в пользу подопечных Дешама (1:0 и 4:0). В последний раз соперники сошлись в рамках Лиги наций сезона 2018/19. Тогда команды обменялись домашними победами. Франция выиграла со счетом 2:1, Нидерланды – 2:0.
Прогноз Романа Нагучева на матч Франция – Нидерланды 24 марта
Победа Франции за 1.87
Франция против Нидерландов – непростой матч для прогноза. Однако я считаю французов фаворитами, даже несмотря на то что голландцы тоже очень сильны. Тем более что у оранжевых из-за травмы встречу пропустит Френки Де Йонг, который в последнее время набрал хорошую форму. Я предлагаю не искать сложных вариантов, а просто поставить на победу хозяев, ведь Франция выиграла у Нидерландов в трех последних матчах на «Стад де Франс».
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