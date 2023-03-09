Стартует второй тур Olimpbet-Чемпионата Казахстана

«Шахтер» с «Ордабасы» встретятся в столице, «Актобе» проведет первый домашний матч, а «Астана отправилась в Алматы, но не в гости к «Кайрату». Расклады на эти игры дал самый популярный букмекер страны.

«Шахтер» (Караганда) – «Ордабасы» (Шымкент). 9 марта, 14:00

У «горняков» по-настоящему забойное расписание в начале Olimpbet-Чемпионата Казахстана: после визита к «Астане» в стартовом туре им предстоит принимать одного из главных фаворитов сезона шымкентский «Ордабасы».

Причем, чтобы встретить южан, «Шахтеру» даже не пришлось покидать пределы столицы. С «Ордой» карагандинцы сыграют на «Астана Арене», так как на стадионе в родном городе команде Игоря Солошенко пока играть нельзя – арена не соответствует требованиям ПФЛК.

В общем, получается, что домашним матч с «Ордабасы» для «горняков» будет только на бумаге, и такое формальное преимущество родных стен явно не добавляет «Шахтеру» шансов на благоприятный исход.

Эксперты Olimpbet не считают номинальных хозяев фаворитами предстоящего матча: П1 – 4.9, Х – 3.9, П2 – 1.64.

«Жетысу» (Талдыкорган) – «Астана» (Астана). 9 марта, 14:00

И «семиреченцы» пока не могут принимать гостей в своем городе из-за проблем с инфраструктурой талдыкорганского стадиона. Второй тур подряд домашний матч «Жетысу» будет проводить в Алматы, на арене «Жас Кыран».

Команда Алмаса Кулшинбаева смогла дать бой «Актобе», пропустив от серебряного призера минувшего сезона лишь один мяч и уступив 0:1. Но с «Астаной» клубу, только что поднявшемуся из Первой лиги, будет намного сложнее.

Действующий чемпион страны начал защиту титула с победы над «Шахтером» со счетом 2:1. Коллектив Григория Бабаяна считается безоговорочным фаворитом и в матче с «Жетысу»: П1 – 9, Х – 4.91, П2 – 1.32.

Даже возможный выигрыш столичной команды с учетом форы Ф2 (-1.5) оценивается более низким кэфом, чем исход 1Х – 2.26 и 2.65 соответственно.

«Актобе» (Актобе) – «Окжетпес» (Кокшетау). 9 марта, 16:00

Для «красно-белых» это будет первый домашний матч сезона-2023. В стартовом туре серебряный призер минувшего Olimpbet-Чемпионата Казахстана, прямо скажем, не впечатлил – «Жетысу» был обыгран, но без особого блеска.

Однако на своем поле мы наверняка увидим совершенно другой «Актобе». Тем более, что в соперниках снова команда, вернувшаяся в элитный дивизион из Первой лиги – кокшетауский «Окжетпес».

По крайней мере, аналитики Olimpbet очень верят в благоприятный исход для хозяев: П1 – 1.49, Х – 4.2, П2 – 6.2. При этом, правда, сильно сомневаются, что игра получится «верховой»: Тот (2.5) М – 1.76, Б – 2.

«Аксу» (Павлодарская область) – «Кайрат» (Алматы). 9 марта, 18:00

Обе команды разочаровали своих поклонников в первом туре Olimpbet-Чемпионата Казахстана. Павлодарцы по всем статьям уступили в Костанае «Тоболу» (1:3). Алматинцы же, пусть и не проиграли, но не смогли удержать домашнее преимущество в два мяча над скромным «Атырау» (ничья 2:2).

Предыдущие матчи с участием этих клубов получились достаточно результативными, однако самый популярный букмекер Казахстана не особо верит в продолжение голевой феерии в их очной встрече: Тот (2.5) М – 1.67, Б – 2.12.

А шансов на победу, по мнению экспертов Olimpbet, немного больше у «Кайрата»: П1 – 3, Х – 3.35, П2 – 2.28.

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