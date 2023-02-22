Сколько можно было выиграть на камбэке «Реала»? Один из бетторов превратил 20 рублей в 20 316!

Золотой архив Лиги чемпионов пополнился камбэком «Реала»: 2:0 в 2:5 на «Энфилде». Это было трудно предсказать – или нет?

В прематче «Ливерпуль» шел фаворитом, но на «Реал» ставили больше: 22% — 6% — 72% («Ливерпуль» — ничья — «Реал»).

В лайве при счете 2:0 один беттор поймал коэффициент 76.75. Поставив 50 рублей, он выиграл 3 838 рублей. Еще более крупные коэффициенты доезжали в экспрессах: двойник клиента BetBoom на Лигу чемпионов (победы «Реала» и «Наполи») принес ему 666 672 рублей с начальной ставки в 90 000.

Вчера зашел и четырехзначный экспресс: так один клиент собрал восемь событий с коэффициентом 1015.81. Этой ночью его купон зашел полностью – при счете 2:0 в пользу «Ливерпуля» он едва ли верил, что со ставки в 20 рублей можно выиграть 20 316 !

«Плей-офф еврокубков – отличная возможность поймать в лайве тотал больше или камбэк. Матчи «Реала» выделяются вдвойне: все помнят матчи с ПСЖ и «Сити» в прошлом сезоне. Так что неудивительно, что вчера вечером многие клиенты оформили такие крупные выигрыши», – прокомментировал ставки PR-директор BetBoom Михаил Даньшин.