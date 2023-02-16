«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: 70% игроков ставят на победу каталонцев

Сделай ставку на главный матч дня с бонусом до 100 000 рублей!

Сегодня «Барселона» примет «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы. Матч начнется в 20:45 и пройдет на стадионе «Камп Ноу».

«Барселона» находится в прекрасной форме, не проигрывая с 26 октября во всех турнирах. Теперь каталонцам предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед». Последний раз команды встречались в 1/4 финала Лиги чемпионов в 2019 году. Тогда «Барса» одержала две победы с общим счетом 4:0.

Аналитики БЕТСИТИ видят команду Хави фаворитом предстоящего матча. На успех «Барселоны» можно поставить с коэффициентом 1.78. Ничья идет за 4.00. Победа «Манчестер Юнайтед» доступна за 4.70.

Игроки согласны с аналитиками и также отдают свое предпочтение «Барсе». 70% ставок приходятся на каталонцев и лишь 14% на англичан. Оставшиеся 16% клиенты БЕТСИТИ загрузили на ничью.

Сделать ставку на матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» можно с приветственным бонусом до 100 000 рублей.