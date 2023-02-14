Эксперты оценили шансы Месси и Мбаппе забить «Баварии»

Знаешь, от кого ждать голов? Поставь на своего фаворита с бонусом до 100 000 рублей!

Во вторник, 14 февраля, в 1/8 Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Баварией». Встреча пройдет в Париже на «Парк де Пренс». Время начала матча – 23.00.

Почти два года назад клубы встречались на стадии четвертьфинала – тогда в двухматчевой дуэли сильнее оказались мюнхенцы.

Аналитики БЕТСИТИ и на этот раз отдают небольшое предпочтение «Баварии», предлагая на победу гостей коэффициент 2.40. Успех «ПСЖ» идет за чуть большие 2.90, а ничью можно взять за 3.80. Также вы можете поставить на голы главных звезд матча – Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Если аргентинец забьет один или больше голов, то сыграет коэффициент 2.50, а если француз – 2.30.

Игроки БЕТСИТИ также отдают предпочтение «Баварии». 36% всех ставок приходятся на немецкий клуб, 30% – на «ПСЖ» и 34% – на ничью.

Перед главным матчем дня игроки уже успели сделать крупные ставки. На проход парижан в 1/4 финала беттор зарядил 100 000 рублей с кэфом 2.26. В случае успеха «ПСЖ» его выигрыш составит 226 000 рублей.

Сделать свою ставку на матч «ПСЖ» – «Бавария» можно с приветственным бонусом до 100 000 рублей.