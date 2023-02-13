BetBoom раздаст миллионы фрибетов за прогнозы на 1/8 Лиги чемпионов. Среди других призов – iPhone 14 Pro и PlayStation 5

Уже завтра возвращается Лига чемпионов! Поэтому BetBoom запускает акцию, в которой разыграет 2 миллиона фрибетов, iPhone 14 Pro и PS5! Акцию поделят на четыре этапа, приуроченных к игровым неделям 1/8 ЛЧ. На первом разыграют 400 000 фрибетов.

Как победить?

Сделай одну или несколько футбольных ставок на общую сумму от 1000 рублей с кэфом от 1.30 Оставляй прогнозы на ЛЧ на лендинге акции https://betboom.ru/actions/champions23

Расписание матчей:

14 февраля, 23:00 мск:

Милан − Тоттенхэм (кэфы 2.50/3.38/2.88)

ПСЖ − Бавария (2.71/3.74/2.46)

15 февраля, 23:00 мск:

Боруссия Д − Челси (2.49/3.27/2.97)

Брюгге − Бенфика (4.23/3.64/1.88)

За каждый верный прогноз ты получишь 1 балл, который умножится на коэффициент 2.0 (в следующих этапах баллы будут умножаться на кэфы 3.0 и 4.0). Чем больше баллов, тем выше позиция в рейтинге на сайте.

В первом этапе призовой фонд 400 тысяч фрибетов разделят поровну между участниками, занявшими топ-100 мест в рейтинге. Фрибеты будут начислены 16 февраля.

Даты следующих этапов:

Второй − с 16 по 21 февраля

Третий − с 23 февраля по 7 марта

Четвертый − с 9 по 14 марта

Главные призы (iPhone 14 Pro и PlayStation 5) уйдут лучшим прогнозистам по итогам всех четырех этапов. Это называется «гран-при фонд», вот как будут распределены призы внутри него: 1 место − iPhone 14 Pro, 2 − PS5, 3-20 − поделят поровну 400 000 фрибетов.

Подробности на сайте https://betboom.ru/actions/champions23