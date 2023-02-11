Саудовцы неудержимы: победили Аргентину, купили Роналду, а теперь обыграют «Реал» в финале КЧМ?

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В субботу, 11 февраля, в финале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет с «Аль-Хилалем». Встреча пройдет в Марокко. Время начала матча – 22.00.

Мадридцы выиграли четыре из пяти предыдущих финалов этого турнира, а вот саудовский клуб впервые добрался до этой стадии.

«Реал» – самая титулованная команда в истории КЧМ. Мадридцам осталось сделать всего один шаг, чтобы выиграть пятый трофей. Аналитики БЕТСИТИ верят в победу испанцев и дают коэффициент 1.30. Ничья идет за 5.50, а вот триумф «Аль-Хилаля» оценивается в 11.5.

Игроки БЕТСИТИ также считают, что «Реал» одержит победу. Сразу 92% ставок от общего объема сделано на мадридцев. 3% ставок игроки загрузили на ничью, а на победу «Аль-Хилал» приходится 5%.

Сделать свою ставку на матч «Реал» – «Аль-Хилал» можно с приветственным бонусом до 100 000 рублей.