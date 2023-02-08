BetBoom стал генеральным партнером «Кубка Легенд». В составах команд – Камбьяссо, Абидаль, Малуда, Адебайор и Джей-Джей Окоча!

С 10 по 12 февраля на арене Дворца спорта «Мегаспорт» в Москве состоится 15-й юбилейный турнир «Кубок Легенд» им. Константина Ерёменко. Турнир пройдет с участием 6 команд: Легенд России, Легенд СНГ, Легенд Европы, Легенд Африки, Легенд латинских стран и сборной Звёзд.

Букмекер BetBoom стал генеральным партнером турнира, а это значит, что у болельщиков будет возможность посетить фан-зону BetBoom, чтобы поучаствовать в розыгрыше фирменных призов.

«Партнерство с «Кубком Легенд» – приятная традиция, которую хотелось бы продолжать. Мы рады разделить радость организации и празднования юбилейного турнира и желаем процветания. Ждем красивых игр и приятной атмосферы на арене!»— поделился президент компании BetBoom Константин Макаров.

10 февраля ветераны футбола примут участие в мастер-классах для юных болельщиков и фотосессиях. Также легенды отечественного футбола станут наставниками и сыграют вместе с детьми в рамках турнира «Наше будущее».

Расписание турнира

11 февраля, суббота

12:00 МСК Легенды латинских стран – Легенды Европы

13:00 Легенды Африки – Легенды СНГ

14:00 Церемония открытия турнира

14:30 Легенды России – Легенды латинских стран «Матч ТВ»

15:30 сборная Звезд – Легенды Африки «Матч ТВ»

16:30 Легенды Европы – Легенды России «Матч ТВ»

17:30 Легенды СНГ – сборная Звезд

12 февраля, воскресенье

14:30 Матч за 5-е место «Матч ТВ»

15:30 Матч за 3-е место «Матч ТВ»

16:30 Финал «Матч ТВ»

Все встречи Легенд России покажет в прямом эфире «Матч ТВ». Составы команд вы можете найти на официальном сайте турнира.