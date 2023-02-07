BetBoom только разобрал 56 тысяч новогодних пожеланий клиентов. Букмекер подарит (разным людям) розовые лосины, кугуруми Винни-Пуха и большую клетку!

В середине декабря BetBoom анонсировал акцию «Елка желаний», по условиям которой все жители России могли рассказать о своих мечтах и получить подарки. Сначала о своих пожеланиях рассказали пользователи сайта и приложений. Теперь настала очередь исполнять мечты гостей клубов. В пункты приема ставок поступило свыше 11 тысяч заявок, часть из которых компания воплотит в реальность.

Начнем с самого экстравагантного желания — житель Санкт-Петербурга написал о своей мечте в виде розовых обтягивающих лосин. Видимо, мода лихих 90-х возвращается. Проигнорировать такую заявку невозможно!

Необычной мечтой поделился уроженец Свердловской области, который пожелал кугуруми (слитная пижама-комбинезон) в виде Винни-Пуха, указав даже размер. Надеемся, что яркий образ привнесет в жизнь свердловчанина еще больше радости и тепла.

Не все гости клубов BetBoom ратовали за себя: так житель Ростовской области посетовал, что его любимый кот сильно похудел и попросил подарить 10 килограмм кошачьего корма. Нам показалось этого мало и, помимо еды, отправим в качестве подарка автоматическую кормушку. Другой уроженец этого региона сообщил о желании увеличить жилплощадь для своего попугая Ярика, попросив большую клетку. А житель Астраханской области обратился с просьбой получить лежанку для своего стаффордширского терьера.

В любом возрасте оставаться ребенком – лучший способ прожить жизнь на полную. Вероятно, именно такой философии придерживается 35-летний мальчик из Москвы, пожелавший радиоуправляемую машинку. Детские мечты надо осуществлять в любом возрасте и BetBoom поможет в этом!

Забавным можно назвать сообщение от уроженца Тульской области, который попросил музыкальный синтезатор, аргументировав свою заявку тем, что хочет писать песни для «любимого клуба BetBoom». Надеемся, что его творчество на клубах не ограничится, и он найдет еще множество тем для реализации своего музыкального таланта!

Еще один житель Москвы рассказал о желании полетать на воздушном шаре – реализуем и это, а еще обязательно познакомим его с любителем кугуруми.

Всего в BetBoom поступило свыше 56 тысяч сообщений в рамках акции «Елка желаний». Это заявки были не только от гостей клубов, но и от пользователей сайта и приложений. К сожалению, данная акция закончилась, но в клубах BetBoom еще много различных активностей, в которых может принять участие абсолютно любой гость. Все подробности на сайте: https://betboom.ru/actions#offline.