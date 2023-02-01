Olimpbet вернет 25% от ставки на победу Емельяненко в бою с Бейдером

В ночь с 4 на 5 февраля в американском Инглвуде последний бой в карьере проведет легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко. Его соперником будет американец Райан Бейдер, которому «Последний Император» проиграл четыре года назад.

Букмекерская компания Olimpbet запустила акцию к одному из главных боев первой половины 2023 года. Для участия нужно сделать ставку на победу Емельяненко от 500 рублей. Olimpbet вернет 25% от ее суммы в случае проигрыша россиянина.

Емельяненко встречался с Бейдером в 2019 году. Бойцы сошлись в финале Гран-при Bellator. Поединок завершился неожиданно быстрой победой американца: уже на 35-й секунде он удачно попал слева и нокаутировал россиянина.

Спустя четыре года Бейдер будет фаворитом, но сейчас его физическое состояние хуже. После боя с Емельяненко он провел пять поединков и в двух проиграл нокаутом. Да и последняя победа над 46-летним Чейком Конго — достижение не выдающееся.

Емельяненко на этом отрезке провел лишь два боя и в обоих победил. Последний раз Фёдор выходил в октагон 23 октября в 2021 года. Долгий простой настораживает болельщиков «Последнего Императора», но к финальному бою в карьере он все равно должен подойти в хорошей форме.

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