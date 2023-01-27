Победа Манчестер Сити или Арсенала? Аналитики предсказывают что ждет Кубок Англии уже в эти выходные

На туманном альбионе продолжается розыгрыш Кубка Англии. Главным матчем 1/16 финала несомненно будет битва на Этихад Арене между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Конечно, увидеть эту игру на такой ранней стадии не многим бы и хотелось, ведь встреча достойна финала. Возможно, так даже лучше, ведь команды не обременены другими турнирами и могут показать отличный футбол в полную силу.

Для начала стоит сравнить путь команд в турнире. Оба коллектива начали играть только с 1/32 финала. Если «Арсеналу» попался довольно проходной «Оксфорд Юнайтед», который был успешно побежден со счётом 3-0, то «Манчестер Сити» достался «Челси». На сегодняшний день «синие» не могут похвастаться стабильной игрой, которая может доставлять проблемы грандам, поэтому «горожане» проехались катком по лондонцам. 4-0 очень закономерный результат. Проводя аналитику личных встреч можно заметить, что «Сити» выигрывал канониров в последние 5 встреч, с разницей мячей 13-2, причем крайняя игра, прошедшая 1 января 2022 года, закончилась со счетом 1-2 в пользу манчестерской команды. Но это уже другой «Арсенал»! Нынешний лидер АПЛ готов дать бой абсолютно любому сопернику. 2023 год начался очень удачно для лондонской команды. Они выиграли три игры из четырех, одну сыграв вничью. У «горожан» не такая замечательная статистика в новом году: два поражения и три победы.

Шансы команд довольно равные, однако аналитики 1xBet считают явным фаворитом команду из Манчестера с коэффициентом 1.76. Шансы на положительный исход встречи «Арсеналом» оценили в 4.72. Не забываем и про ничью за 4.18, ведь исход прохода в следующий этап турнира может решиться по истечению двух встреч!

Для уверенности предлагаем Вам интересный вариант для ставки: Эрлинг Холанн забьет – да за 1.55. Но можно попробовать взять и более интересный исход: Эрлинг Холанн забьёт Первый гол за 3. Норвежец невероятен в составе «Сити». Он стал первым игроком в АПЛ, которому покорилась отметка в 4 хет-трика всего за 19 встреч. Нет сомнений, что он захочет забить сопернику, а вот когда «Арсенал» пропустит гол – угадать невозможно.

Ещё один матч в Кубке заслуживает нашего с вами внимания. «Брайтон» против «Ливерпуля». Ранее на эту встречу не посмотрели бы, однако сейчас игра команд привлекает больше людей.

Котировки практически равные, но к «Ливерпулю» все же больше доверия у аналитиков. 2.45 против 2.76 на «Брайтон». Но на бумаге не всё так однозначно. «Чайки» проводят более ровный сезон, как и начавшийся 2023 год. 14 забитых мячей, против 4 прощуенных. Стоит отметить, что в очном противостоянии между коллективами – «мерсисайдцы» проиграли 3-0. В матче было полнейшее деклассирование «Ливерпуля» по всем показателям. Особо показателен матч «Челси» с ливерпульцами. Безголевая ничья, в которой «красные» абсолютно ничего не показали. Атака «мерсисайдцев» в данный момент переживает не лучшие времена. 4 гола в 5 матчах 2023 года при 8 пропущенных голах. Предлагаем посмотреть исход: “Обе команды забьют – нет” за 2.4.

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