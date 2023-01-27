«Роскошный подарок» – G-класс от Olimpbet нашел своего обладателя

Одна сделанная на досуге ставка сделала курьера из Алматы владельцем нового Mercedes-Benz. Смотрите, как казахстанский букмекер номер 1 поздравил победителя акции «Максимальный драйв».

Мирас Медетулы родился в Талдыкоргане. Сейчас он живет в Алматы, подрабатывает курьером. Следит за событиями в теннисе и футболе. А счастливая ставка в рамках акции «Максимальный драйв» от Olimpbet сделала Мираса обладателем Mercedes-Benz G-класс.

Финальный розыгрыш призов состоялся в прямом эфире 28 декабря. Позже один из ведущих шоу, Алан Черкасов, встретился с победителем, чтобы лично поздравить его и передать ключи от автомобиля. В итоге получилось очень трогательное видео.

Акция «Максимальный драйв» проходила в Казахстане с сентября по декабрь, а ее общий призовой фонд составил более 2,5 млрд тенге! Десятки участников выиграли фрибеты, премиальную технику, путевки в Катар и семь автомобилей. Кроме упомянутого «Гелена» это были два Land Cruiser 300 и четыре Camry 75. Вспомним, как это было…

Обладателем первой Camry стал бизнесмен Ернат Шпекбаев из села Бородулиха Абайской области.

Владимир Богдашин из Семея выиграл вторую «Тойоту», и, как вспоминал победитель, больше всех победе обрадовался его сын.

В третьем розыгрыше, который состоялся 2 ноября, главный приз получил инженер из Алматы Эртугрул Кар. Во время звонка ведущего он решил, что над ним шутят друзья. Однако скоро неверие и удивление сменились радостью победы.

А когда помощнику машиниста из города Арысь сообщили, что он выиграл ценный приз от Olimpbet, он тоже поверил не сразу. Однако именно Нургалыму Болысмурату повезло забрать четвертую Camry 75 от Olimpbet.

Первый из двух внедорожников Toyota Land Cruiser 300 отправился в Актобе. Его обладателем стал Евгений Тё, менеджер на небольшом заводе и любитель футбола

Обладателем еще одного престижного внедорожника стал Нуржан Омаров, мебельщик из Алматы.

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