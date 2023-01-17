В Москве прошла совместная пресс-конференция Olimpbet и Дмитрия Бивола

16 января в конференц-зале Omega Rooftop в торговом центре «Цветной» состоялась совместная пресс-конференция Olimpbet и Дмитрия Бивола. В начале 2023 года боксер стал амбассадором букмекерской компании, а теперь пообщался с журналистами и блогерами.

На пресс-конференцию пришло более 50 представителей СМИ. Спортивный комментатор и корреспондент «Матч ТВ» Руслан Гумилёв провел мероприятие и сам задал вопросы участникам. Бивол подписал боксерские перчатки, которые Olimpbet разыграет в соцсетях, назвал компанию надежным и серьезным партнером, поделился ожиданиями от сотрудничества и ответил на вопросы о карьере, семье и соперниках.

Избранные цитаты Дмитрия Бивола

О бое с Артуром Бетербиевым:

«С Артуром мы никогда не были друзьями. С друзьями обычно созваниваются, приглашают на день рождения и поздравляют с праздниками. Но я бы хотел выйти с ним на ринг. И он хочет, я знаю это. Главное, чтобы нашелся человек, способный организовать этот бой. И если он состоится, я буду очень счастлив».

О звании «Боксер года» по версиям WBA, The Ring, BWAA, ESPN:

«Я и подумать не мог, что к концу года мне придет такой бонус. Теперь надо оставаться с холодной головой, завоевывать новые титулы и побеждать соперников. И, может быть, будет еще один бонус».

О своих корнях:

«Мой папа молдаванин, мама кореянка, родился в Кыргызстане, живу в Санкт-Петербурге, а говорю по-русски. Я плод Советского Союза. Молдова и Кыргызстан были частью СССР. Мои родители познакомились в России. Я начал себя делить, но понял, что принадлежу и России, и Кыргызстану, и Молдове».

Полную запись трансляции можно посмотреть на YouTube-канале Olimpbet, а фотоотчет — в официальной группе в VK.

Вместе с Биволом на вопросы журналистов отвечал директор по развитию Olimpbet Константин Гусев. Он отметил, что контракт рассчитан на год с возможностью продления, а боксер будет участвовать не только в активностях на территории России, но и в Кыргызстане, где компания начинает работать с 2023 года.