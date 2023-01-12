«Первая в мире спортивная карта». Акрам Идрисов о 1XCARD и ее преимуществах

Спонсор спортивных эмоций — компания 1XBET — создала первую в Казахстане спортивную карту – 1XCARD. Мы побеседовали с директором по развитию бизнеса компании 1XBET Акрамом Идрисовым, который рассказал нам о новом продукте и его преимуществах.

Акрам, расскажите, что такое 1XCARD? В чем ее отличие от обычной банковской карты?

1XCARD – это первая спортивная карта, уникальный банковский продукт на нашем рынке. Одна из ключевых изюминок заключается в том, что карту можно открыть в приложении 1ХВЕТ и пользоваться ей также можно через приложение.

Карта создана специально для любителей спорта, так как ее обладатель будет иметь особые привилегии. Например: скидки в магазинах партнерской сети, приятные бонусы при посещении спортивных магазинов и фитнес-центров, большой кэшбэк при покупке билетов для фанатов футбольных клубов и любителей посещать самые разные спортивные мероприятия. Любая покупка связанная со спортом, будет иметь гарантированный кэшбэк в размере 5%.

Вы сказали про повышенный кэшбэк, а где именно можно его получить?

Карта предоставляет 5% гарантированного повышенного кэшбэка на спортивные категории. Кэшбэк начисляется при оплате картой в магазинах спортивной одежды, при посещении спортивных клубов, покупках спортивных товаров, в веломагазинах (продажа и обслуживание), а также в салонах красоты и здоровья и фитнес-клубах. В этом же списке посещение публичных полей для игры в гольф, бассейнов, загородных клубов, летних лагерей, услуги персонального ухода. В общем, все, что связано с активным образом жизни.

Какие еще преимущества есть у карты?

Можно пользоваться виртуальной картой 1XCARD без физического пластика. Карту можно легко открыть онлайн в мобильном приложении 1XBET. Также можно снимать до 500 000 тенге наличными без комиссии в любых банкоматах РК. В личном кабинете нашего мобильного приложения в разделе SportCard можно совершать денежные переводы, заказать доставку карты, посмотреть свои реквизиты и проверить баланс. То есть, владелец 1XCARD может управлять ей, не выходя из приложения.

Что отличает первую спортивную 1XCARD от обычной банковской карты?

Прежде всего, она брендированная. Как я уже говорил, она создана специально для тех, кто любит спорт, живет им, следит за игрой любимых команд и игроков. Это реально спортивная карта, так как повышенные кэшбэки ориентированы на спортивные мероприятия и платежи. Также хотелось бы отметить, что карта открывается через приложение 1ХВЕТ. Такого продукта на рынке еще не было!

Кто потенциальный пользователь спортивной карты?

Все любители активного образа жизни и спорта старше 21 года. Мы думаем, что нашим клиентам понравится этот уникальный в своем роде продукт.

Карту может приобрести только человек, который совершает ставки?

Нет, не обязательно. Достаточно зарегистрироваться на сайте компании и подать заявку. Доставка карты осуществляется по всему Казахстану.

Принципы работы карты остаются стандартными, как и в других банковских картах?

Да. Пополнять и снимать деньги можно любым удобным способом: банковским переводом, через банкоматы и терминалы. Срок действия карты составляет 5 лет, как у стандартной банковской карты.

Можно ли оплачивать другие услуги и совершать платежи по карте?

1XCARD имеет все возможности, которые свойственны обычной банковской карте.