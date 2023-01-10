Боксер Дмитрий Бивол — новый амбассадор Olimpbet

Olimpbet открывает 2023 год громким подписанием. Новым амбассадором компании стал Дмитрий Бивол — непобежденный боксер, суперчемпион мира по версии WBA.

Бивол дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, а уже в 2016-м выиграл пояс временного чемпиона мира по версии WBA — старейшей международной ассоциации профессионального бокса. В 2017-м он стал суперчемпионом организации и с тех пор никому не отдавал титул. Всего на счету Бивола 21 бой и 21 победа, 11 из которых нокаутом.

2022-й стал для россиянина триумфальным. 7 мая он единогласным решением судей победил Сауля Альвареса. Это поражение стало лишь вторым в карьере одного из лучших боксеров современности. 5 ноября Бивол оказался сильнее Хильберто Рамиреса, у которого до этого было 44 победы в 44 боях. В декабре WBA наградила россиянина призом «Боксер года».

«Olimpbet давно и успешно поддерживает единоборства: как модные медийные промоушены, так и олимпийские виды. Теперь мы решили еще глубже интегрироваться в этот мир и сотрудничать с бойцами. А с чего начинать, если не с бокса — классики единоборств. Мы очень рады и горды сотрудничеством с Дмитрием Биволом — чемпионом мира и одним из лучших боксеров планеты. Партнерство со спортсменом настолько высокого уровня почетно и ответственно. Мы уже продумываем совместные активности и розыгрыши, а также социально направленные проекты. Уверен, что сотрудничество Olimpbet и Дмитрия Бивола будет ярким и продуктивным», — рассказал директор по развитию компании Константин Гусев.

«Новый год начинается с хороших новостей: я стал амбассадором известной букмекерской компании Olimpbet. Уверен, это будет классное сотрудничество, уже сейчас мы планируем серию интересных и ярких проектов. Olimpbet — сильная и надежная компания, и я рад возможности приобрести опыт сотрудничества с такой профессиональной командой. Будем побеждать вместе!» — поделился эмоциями от подписания контракта Дмитрий Бивол.

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