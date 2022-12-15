Успей поучаствовать в розыгрыше фрибетов от BetBoom! Нужно просто сделать прогнозы на BLAST Premier

Уже в воскресенье мы узнаем чемпиона BLAST Premier World Final — последнего супертурнира по CS:GO 2022 года. Победить можешь и ты, ведь BetBoom продолжает разыгрывать фрибеты − осталось еще 200 тысяч!

Что нужно делать?

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на BLAST на лендинге https://betboom.ru/actions/blast22 Сделай одну или несколько киберспортивных ставок на общую сумму от 1000 рублей с коэффициентом 1.20

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балла за каждый верный прогноз Чем больше баллов, тем выше ты находишься в рейтинге прогнозистов

Важно успеть оставить прогнозы до 16 декабря 14:00 мск. Всего будет разыграно 100 купонов номиналом 2000 фрибетов, которые будут начислены автоматически.