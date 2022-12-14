Olimpbet выходит на рынок Кыргызстана

Букмекерская компания Olimpbet получила лицензию в Кыргызстане. 1 декабря ее выдала Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции республики.

Появление российского букмекера в Кыргызстане стало возможно после того, как в конце июня 2022 года президент страны Садыр Жапаров подписал закон о легализации игорной деятельности. Olimpbet — один из первых игроков на новом беттинговом рынке.

«Рады официально сообщить о том, что Olimpbet теперь и в Кыргызстане, — прокомментировал новость директор по развитию компании Константин Гусев. — Мы давно планировали увеличивать присутствие бренда в СНГ, поэтому появление в Кыргызстане — важный стратегический шаг. Почетно и ответственно быть одними из первых в регионе. Olimpbet закрепился на лидирующих позициях в России и Казахстане и не планирует снижать планку на новой для себя территории. Мы уже формируем штат из лучших местных специалистов и в ближайшее время расскажем о ярких проектах Olimpbet».

Скоро Olimpbet объявит о крутых спонсорских контрактах в Кыргызстане. Следите за анонсами компании, чтобы ничего не пропустить.