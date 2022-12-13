Вячеслав Малафеев разыграет Land Cruiser в «Максимальном драйве» от Olimpbet

Ставки растут как на чемпионате мира, так и в «Максимальном драйве»! В Катаре — решающие матчи и борьба за трофей, в Санкт-Петербурге — звездный ведущий и новый главный приз.

14 декабря в Санкт-Петербурге пройдет предпоследний розыгрыш «Максимального драйва». В этот раз вместе с привычными, но от этого не менее крутыми призами — PlayStation 5, техникой Apple, умными колонками — Olimpbet разыграет внедорожник премиум-класса — Toyota Land Cruiser.

Olimpbet приготовил сюрприз для зрителей и позвал в прямой эфир легенду петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева. Вместе с постоянным ведущим «Максимального драйва» Михаилом Моссаковским экс-вратарь сборной России определит новых победителей главной акции года. Подключайтесь к прямой трансляции розыгрыша на YouTube-канале Olimpbet или в группе в VK в 20:00. А петербуржцы могут прийти в паб «Арден», вживую посмотреть за розыгрышем, а после пообщаться со звездными ведущими.

Напомним, что вы можете выиграть приз в «Максимальном драйве» даже после эфира. В течение трех дней Olimpbet разыграет среди всех участников акции дополнительные фрибеты от 500 до 250 000 рублей. Проверяйте личный кабинет, чтобы не пропустить подарок, и получайте максимум эмоций от спорта вместе с Olimpbet.