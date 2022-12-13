PARI: Франция стала главным фаворитом ЧМ-2022 после вылета Бразилии

10 декабря в Катаре определились все участники полуфинала мирового первенства по футболу. В борьбе за кубок чемпионов планеты остались четыре команды: сборные Франции, Аргентины, Хорватии и Марокко. Букмекерская компания PARI обновила линию на итоги мундиаля, оценив шансы участников завоевать трофей.

По оценке аналитиков PARI, наибольшие шансы выиграть мундиаль после вылета сборной Бразилии имеет действующий чемпион мира, сборная Франции. В ¼ финала французы обыграли англичан, а в полуфинале померятся силами с авторами самой громкой сенсации на турнире — с марокканцами. Заключить пари на чемпионство подопечных Дидье Дешама можно за 2.00 (перед ¼ финала 4.70 и 7.50 до начала турнира).

Вторыми по шансам выиграть золотые медали считаются аргентинцы, которые в драматичном матче четвертьфинала выбили голландцев по итогам серии пенальти. Сделать ставку на то, что Месси исполнит свою мечту и выиграет кубок мира вместе со своими партнерами, можно за 2.55 (перед ¼ финала на их триумф можно было поставить за 7.50, а до начала турнира — за 7.00).

Сборная Аргентины поборется за выход в финал с хорватами, которые не пустили бразильцев в полуфинал. Шансы подопечных Златко Далича оставить всех фаворитов не у дел и со второй попытки завоевать трофей оцениваются коэффициентом 8.50. А если марокканцы не остановятся и выиграют первое в истории африканских сборных золото, сыграет ставка по коэффициенту 10.00.

Стоит отметить, что клиенты PARI примерно поровну ставят на чемпионство сборных Франции и Аргентины: почти 43% от всего объема пари на победителя турнира с учетом оставшихся команд приходится на французов, и 42% — на аргентинцев. Около 8% сделано на Марокко и 7% на Хорватию. Стоит отметить, что один из клиентов поставил 200 000 рублей на триумф французов по коэффициенту 2.00, и это пока крупнейшая ставка на рынке победителя первенства в Катаре.

Чуть менее 31% от всего объема пари на победителя мундиаля приходится на триумф Месси и его партнеров. Примерно 21% приходится на бразильцев, по 12% — на португальцев и французов, прочти 11% — на Нидерланды, около 10% — на сборную Англии. Почти 3% приходится хорватов и чуть более 1% — на Марокко.

PARI также предлагает ставки на то, команда из какой конфедерации выиграет чемпионат. Котировки на то, что это сделает европейская сборная, составляют 1.60. Если чемпионом станет сборная, до этого еще не выигрывавшая мундиаль (в данном случае Хорватия или Марокко), сыграет ставка по коэффициенту 4.60.

Кроме того, клиенты PARI могут поставить на пару финалистов. Вероятнее всего, это будут Франция и Аргентина. Заключить пари на это можно за 1.70. Котировки на финал Франция — Хорватия составляют 3.90. Если зрители увидят в финале Марокко и Аргентину, сыграет ставка по коэффициенту 6.50. Наконец, противостояние Марокко и Хорватии идет за 14.00.

Полуфинальные встречи мундиаля пройдут 13 и 14 декабря. Матч за третье место состоится 17 декабря, а на следующий день запланирован решающий поединок турнира.