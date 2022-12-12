Смотри полуфиналы ЧМ в пабах вместе с Olimpbet

Решающие матчи ЧМ будут драйвовее и зрелищнее, если смотреть их в правильной компании. Olimpbet приглашает болельщиков на трансляции игр Аргентина — Хорватия и Франция — Марокко с живыми комментариями Александра Неценко и Михаила Моссаковского.

Первый полуфинал можно будет посмотреть в Москве 13 декабря, второй — в Санкт-Петербурге 14 декабря. Встречу Аргентины с Хорватией прокомментирует Александр Неценко в пабе Three Tuns Pub, а игру Франции с Марокко — Михаил Моссаковский в пабе «Арден».

Зрители смогут не только посмотреть топовый футбол, но и выиграть колонки JBL, фрибеты и эксклюзивный мерч. Кроме того, в Москве будет возможность попробовать уникальное пиво Olimpbet Bitter Sheikh Edition, сваренное специально к чемпионату мира. Причем за пополнение счета в Olimpbet первый бокал бесплатно.

Бронируйте столики в пабах Three Tuns Pub и «Арден», пока есть места, и приумножайте эмоции от решающих матчей ЧМ вместе с Olimpbet.