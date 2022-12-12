Olimpbet дарит новым клиентам максимальный кешбэк — 10 000 рублей
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Как участвовать в акции:
- Зарегистрироваться в Olimpbet;
- Пополнить счет на любую сумму;
- Сделать ставку.
Если первая ставка окажется неудачной, то Olimpbet вернет 100% от суммы пари. Максимальный кешбэк — 10 000 рублей. Деньги поступят на счет в виде бонуса, который можно будет использовать для ставок на любые спортивные события в течение семи дней.
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