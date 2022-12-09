Клиенты PARI выбирают Аргентину в матче ¼ финала ЧМ-2022 против Нидерландов

Во втором четвертьфинальном матче ЧМ-2022 за выход в полуфинал поспорят сборные Нидерландов и Аргентины. Встреча состоится в пятницу, 9 декабря, и начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель матча сыграет в полуфинале со сборной Хорватии или Бразилии. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как ставят клиенты.

Аналитики отдают предпочтение сборной Аргентины и предлагают на ее выход в полуфинал коэффициент 1.55, что соответствует примерно 62% вероятности. Вероятность того, что дальше пройдут Нидерланды, оценивают коэффициентом 2.50 (около 38%). Что касается пари на исход матча в основное время, то шансы аргентинцев обыграть соперника котируются за 2.25 (около 40%). Сделать ставку на Нидерланды можно за 3.75 (приблизительно 28%), а пари на ничью принимаются за 3.20 (примерно 32%).

Клиенты PARI также уверены в победе «альбиселесте» — около 71% от всего объема ставок на победу в основное время приходится на подопечных Лионеля Скалони. Для сравнения, на голландцев сделан 21% и еще 8% приходится на ничейный исход. Если говорить о пари на проход, то и здесь игроки выбирают южноамериканскую команду: 71% от всего объема ставок рынка приходится на Аргентину.

Голы в матче обязательно будут, однако вряд ли стоит ожидать в матче крупного счета, считают аналитики. Поставить на тотал больше 2.5 можно за 2.40. В то же время коэффициент на тотал меньше 3.5 равен 1.19. При этом шансы на забитые голы довольно высоки у обоих соперников. На то, что забьет Аргентина, можно поставить за 1.32, а если сумеют отличиться «оранжевые», сыграет ставка за 1.55. Котировки на то, что команды обменяются разящими ударами, составляют 2.02.

Наиболее вероятными исходами матча аналитики считают победу Аргентины со счетом 1:0 или ничью со счетом 1:1. Коэффициент на это составляет 6.00 и 6.50 соответственно. На нулевую ничью можно поставить за 7.00. Именно так завершилось их последнее противостояние в полуфинале ЧМ-2014 (в серии пенальти тогда сильнее оказались аргентинцы — 4:2). На победу Нидерландов со счетом 1:0 сделать ставку можно с коэффициентом 8.50.

Одними из лидеров турнира по числу забитых голов остаются аргентинец Лионель Месси и голландец Коди Гакпо. Они оба отличились трижды. Если Месси и Гакпо снова забьют в очной встрече, сыграют ставки по коэффициенту 2.30 и 4.00 соответственно.

Самая крупная ставка на грядущую встречу на текущий момент составляет 500 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на то, что Аргентина пройдет дальше и обе забьют, по коэффициенту 3.25. Игрок добавил этот вариант в экспресс из двух событий мундиаля с общим коэффициентом 5.46.

Если говорить о самых популярных ставках на матч, то клиенты PARI чаще всего выбирают выход Аргентины в следующий этап. На этот исход приходится почти 18% от всего объема ставок, принятых компанией PARI на грядущую игру. В топ-3 также попали пари на триумф аргентинцев в основное время (около 14%) и проход Нидерландов (чуть более 7%).

Всего на чемпионатах мира голландцы и аргентинцы провели пять матчей — дважды сильнее были «оранжевые», одна победа на счету «альбиселесте», еще две встречи завершились вничью.