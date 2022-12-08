Olimpbet вернет 30% от ставки на Регбиста в бою с Артёмом Тарасовым

16 декабря в Москве прогремит турнир Top Dog 18. Главное событие вечера — долгожданный бой основателя промоушена Регбиста и бойца поп-ММА Артёма Тарасова. Поединок пройдет по правилам кулачных боев в ММА-перчатках.

Букмекерская компания Olimpbet запустила акцию к одному из самых ожидаемых боев в истории Top Dog. Olimpbet вернет 30% от суммы ставки на победу Регбиста, если он проиграет.

В линии Olimpbet можно поставить на этот и другие бои Top Dog 18. Несмотря на то что Регбист не дрался с 2019 года, он все равно считается фаворитом. Коэффициент на его победу — 1.54. Тарасов, наоборот, часто выходит на ринг. Только в 2022 году он провел десять боев в разных организациях, одержал шесть побед и четыре раза уступил — дважды Святославу Коваленко, по разу Мохаммаду Хайбати и Мухамеду Калмыкову. Поставить на победу Тарасова над Регбистом можно с внушительным коэффициентом — 2.63.

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