Olimpbet Fan Fest в Алматы: забери свой бесплатный билет

Яркий праздник для всех любителей футбола. С 9 по 18 декабря у жителей и гостей города Алматы появится уникальная возможность увидеть главные матчи ЧМ-2022 на большом экране!

Лучший букмекер страны приглашает болельщиков окунуться в праздничную атмосферу главного спортивного события года – Olimpbet Fan Fest, который пройдет в киноцентре «Арман» (Достык, 104).

В течение пяти дней вы сможете увидеть семь захватывающих матчей в исполнении сильнейших футбольных сборных мира в сопровождении живой аналитики от лучших спортивных экспертов и звездных блогеров.

Гостей Olimpbet Fan Fest ждет ежедневная развлекательная программа с розыгрышами ценных призов. В день финала ЧМ-2022 зрителей ждет развязка телеграм-шоу «Футбольный кружок», в котором на протяжении всего чемпионата соревновались команды блогеров и экспертов. Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий, шоумен и телеведущий Фима Иванов, популярный вайнер Нурлан Батыров, блогер BekaEasy, актер Нуркен Иманкулов и также футбольные комментаторы, спортивные блогеры и многие другие будут ждать тебя 18 декабря на совместный просмотр финальной игры чемпионата в Катаре.

Забрать свой бесплатный билет на лучший футбольный фестиваль этой зимы можно уже сейчас на сайте fanfest.kz.