Франция – Польша, Англия – Сенегал: Мбаппе и Кейн могут стать соперниками уже в 1/4 ЧМ-2022

В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре определится вторая пара четвертьфиналистов турнира.

Франция – Польша (21:00)

Действующие чемпионы мира приехали в Катар с одной целью – отстоять завоеванный четыре года назад в России титул. И пока у сборной Франции все идет по намеченному плану: «трехцветные» уверенно заняли первое место в квартете D, избежав встречи с непредсказуемой Аргентиной в первом раунде плей-офф ЧМ-2022.

Правда, пройти групповой этап без загвоздки у дружины Дидье Дешама не вышло. Досрочно решив задачу по выходу в 1/8 финала, французы не смогли должным образом настроиться на матч третьего тура против Туниса, проиграв африканцам 0:1. Впрочем, созданного заранее задела двукратным победителям мировых первенств вполне хватило, чтобы сохранить верхнюю строчку в своей группе.

Что касается сборной Польши, то она, прямо скажем, пока не впечатляет. «Бело-красные» с огромным скрипом преодолели групповой барьер, лишь благодаря тому, что забили на один мяч больше мексиканцев. Самым заметным игроком в команде Чеслава Михневича пока выглядит вратарь Войцех Щенсны, а это, согласитесь, говорит о многом.

На бумаге шансов у поляков против французов нет практически никаких, но «трехцветным» ни в коем случае нельзя свысока смотреть на своего менее статусного соперника, иначе они могут быть жестоко за это наказаны. Кэфы на игру: П1 – 1.3, Х – 5.58, П2 ­– 12.

Англия – Сенегал (01:00)

Уже на стадии ¼ финала чемпионата мира в Катаре друг против друга могут сыграть извечные соперники из Англии и Франции. Команде с континентальной Европы для этого надо будет пройти Польшу, сборной с великого острова – превзойти Сенегал.

Судя по групповому этапу ЧМ-2022, задача англичан выглядит более сложной, чем у их соседей по Ла-Маншу. «Львы Теранги», несмотря на то, что перед самым стартом мундиаля из-за травмы лишились своей самой яркой звезды в лице Садио Мане, выглядят весьма целостным коллективом. Команда у Алиу Сиссе очень дисциплинированная, что совсем не свойственно африканским сборным. На групповой стадии сенегальцы без особых проблем разобрались с Катаром и Эквадором, а Нидерландам уступили при равной игре в самой концовке «благодаря» ляпам своего голкипера Эдуарда Менди.

Судить же об истинной силе англичан по результатам группового турнира очень сложно, какого-то целостного впечатления о себе они не создали. Разгромные победы над Ираном и Уэльсом вряд ли могут дать пищу для серьезного анализа – «Персидские Леопарды» с валлийскими «Драконами» предстали в Катаре откровенно слабыми командами. А вот со сборной США «Три Льва» вообще ничего не смогли сделать, довольствовавшись нулевой ничьей.

Британцы, конечно же, выглядят грознее представителей Черного континента, в первую очередь по фамилиям в составе. Но ведь на поле выходят играть не имена, а живые футболисты, и в этом шанс Сенегала, который однажды уже добирался до четвертьфинала мундиаля. Почему бы ему не повторить этот грандиозный успех 20-летней давности? Самая широкая линия – у Olimpbet: П1 – 1.55, Х – 3.98, П2 – 7.16.

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