Комбокотировка и другие новшества от Fonbet к ЧМ-2022

В преддверии крупных спортивных, а в особенности, футбольных турниров букмекеры стараются предложить своим клиентам максимально широкие возможности и вариации ставок. Расскажем о нескольких нововведениях, которые появились у Fonbet перед чемпионатом мира по футболу.

Первое новшество – это комбокотировка, которая представляет собой два объединенных пари на одно событие. Например: «Победа хозяев и тотал больше 2,5», «Хозяева не проиграют и обе команды забьют» или «Победа хозяев и гости забьют». Важно понимать, что комбокотировка – это одинар. Ее можно использовать в составе экспрессов и систем. В экспресс на одно событие можно добавить комбокотировку и другие доступные пари.

Вторая новинка позволяет добавлять в купон несколько пари на одно событие. Пари эти не должны быть однотипными. К примеру, нельзя добавить в купон ТБ 2,5 и одновременно ТБ 3,5. В таком случае произойдет автозамена и в купоне останется только ТБ 3,5.

Доступные пари будут подсвечены после того, как вы добавите в купон первое. Например, вы можете составить экспресс из трех событий одного матча: П1, ТБ 4,5 офсайдов и ТМ 10,5 угловых.

Обновляйте приложение Fonbet, чтобы попробовать новшества букмекера уже сейчас – в самый разгар чемпионата мира по футбола!