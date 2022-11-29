На ЧМ-2022 по футболу стартует третий тур группового этапа

Из семи участников квартетов А и В досрочно лишилась шансов на выход в 1/8 финала только одна сборная – команда-хозяйка из Катара.

Эквадор – Сенегал (21:00)

В третьем туре оба матча внутри группы начинаются в одно время. В сражении между сборными Эквадора и Сенегала определить фаворита очень непросто. По результатам двух матчей южноамериканцы опережают африканцев на очко, однако в случае поражения они, скорее всего, останутся без путевки в плей-офф.

По итогам двух туров ЧМ-2022 эквадорцы и сенегальцы имеют во многом схожие статистические показатели – по забитым мячам, поданным угловым и проценту владения мячом. «Львы Теранги» немного чаще били по воротам и попадали в створ, зато «Триколоры» меньше пропустили и пока еще не проигрывали.

Если же обратиться к истории противостояния этих соперников, то она небогатая, насчитывает всего две товарищеские встречи, проведенные еще в начале века. И все же некоторую пищу для размышления они дают: оба «товарняка» тогда выиграл Сенегал. Коэффициенты на эту встречу: П1 – 2.47, Х – 3.2, П2 – 3.2.

Нидерланды – Катар (21:00)

Команда-хозяйка мундиаля первой среди всех сборных, участвующих в ЧМ-2022, лишилась шансов на выход в 1/8 финала, проиграв оба стартовых матч турнира с общей разницей забитых и пропущенных мячей 1:5. Правда, во второй игре, против Сенегала, Катар хотя бы начал подавать признаки жизни и даже смог забить. Нидерланды же после яркой победы над Сенегалом немного удивили в матче с Эквадором, не сумев обыграть южноамериканцев.

Тем не менее, это вряд ли помешает «Оранжевым» решить задачу-минимум и выйти из группы. Место в плей-офф дружине Луи ванн Гала гарантирует даже ничья с хозяевами. Но голландцы наверняка захотят финишировать первыми в своей группе, поэтому будут играть на победу, и у них есть все шансы для того, чтобы ее добиться: П1 – 1.23, Х – 7.06, П2 – 14.

Иран – США (01:00)

Несмотря на то, что ни одна из этих сборных не входит в число футбольных грандов, их встречи на ЧМ-2022, вне всяких сомнений, ждет весь мир. Понятное дело, что всему виной – сложные отношения между странами и общая геополитическая обстановка, которую спокойной никак не назовешь.

Но даже если отбросить все околофутбольные мотивы, то встреча сборных Ирана и США обещает быть жаркой. Обе команды имеют осязаемые перспективы выхода в плей-офф, более того – одна из них, по всей видимости, там окажется. Осталось только выяснить, какая именно. «Персидских Леопардов» устроит ничья, американцам необходимо побеждать. «Янки» точно будут действовать первым номером – и турнирное положение обязывает, и общая статистика это подтверждает. У сборной США по итогам двух матчей 52% времени владения мячом, а ведь ей противостояли команды Уэльса и Англии, которые любят владеть инициативой.

Добавим, что эти соперники уже встречались между собой в рамках чемпионата мира, на групповой стадии ЧМ-1998 со счетом 2:1 победу одержала сборная Ирана, но никто из них тогда из группы не вышел. Самая широкая линия на эту игру – Olimpbet: П1 – 3.95, Х – 3.4, П2 – 2.07.

Уэльс – Англия (01:00)

В это трудно поверить, но существуют расклады, при которых сборная Англии еще может остаться за бортом плей-офф ЧМ-2022. Правда, это случится лишь в случае поражения «Трех Львов» от Уэльса с разницей в четыре и более мячей. Конечно, в футболе может всякое случиться, но в подобное верится с трудом, вернее – не верится вообще. Валлийские «Драконы» за два первых матча забили всего однажды, да еще и с пенальти, а тут им надо будет по заказу накидать полную авоську одному из главных фаворитов чемпионата мира.

Впрочем, и англичанам не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Да, они обыгрывают своих соседей на регулярной основе, однако валлийцы крайне редко проигрывают с крупным счетом. В общем, вряд ли стоит ожидать от британского сражения яркого и результативного футбола: П1 – 7.75, Х – 4.42, П2 – 1.5.

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