Угадай исходы четырех матчей ЧМ-2022 и выиграй до 300 000 фрибетов в BetBoom!

Первый зимний Чемпионат мира по футболу очень непредсказуемый – например, Саудовская Аравия обыграла Аргентину, сборная Японии – немцев, а хозяева мундиаля вообще впервые в истории проиграли матч открытия. Но, возможно, у тебя получится предсказать исходы четырех матчей и выиграть до 300 000 фрибетов в BetBoom!

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в спортивном разделе Угадай исходы матчей ЧМ-2022 на лендинге до 26 ноября 21:00 мск:

Аргентина – Мексика (26.11, 22:00 мск)

Испания – Германия (27.11, 22:00)

Бразилия – Швейцария (28.11, 19:00)

Португалия – Уругвай (28.11, 22:00)

Призовой фонд 300 000 фрибетов будет поровну поделен между всеми участниками, правильно угадавшими исходы четырех матчей на лендинге. Фрибеты победителям начислят автоматически 29 ноября в 15:00.

Также акция действует в клубах BetBoom. Подробности уточняйте у персонала.