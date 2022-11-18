Olimpbet и «Амур» провели совместную благотворительную акцию

Olimpbet и «Амур» поддержали команду по адаптивному хоккею Pride, созданную Домом сопровождаемого проживания «Гурьевский» и благотворительным фондом «Вера, Надежда, Любовь».

Букмекер и клуб подарили молодым хоккеистам экипировку и организовали выезд из Москвы на Дальний Восток. За шесть дней в Хабаровске ребята из команды Pride познакомились с достопримечательностями, увидели раздевалку команды, пообщались с игроками и даже потренировались на льду «Платинум Арены». А 12 ноября посетили матч «Амур» — СКА, который закончился победой хабаровчан в овертайме со счетом 2:1.

«Для команды Pride хоккей — это не просто игра, а значительная часть жизни. Мы были рядом с ними несколько дней и увидели, как блестели их глаза, когда они тренировались на льду, смотрели на профессионалов, общались с ними. Сейчас адаптивный хоккей активно развивается, и Olimpbet будет прикладывать максимум усилий, чтобы сделать его еще доступней для семей. Мы остаемся с Pride на связи и будем поддерживать в дальнейшем», — поделилась впечатлениями Анна Кулысова, бренд-директор Olimpbet.

«Мы с огромным удовольствием провели с Pride эту неделю. Познакомили с нашим городом, игроками, ареной и, конечно же, талисманом команды тигром Бархатом. Огромное счастье видеть улыбки и искренний восторг на лицах ребят, а как им понравилось на матче, как они веселились и танцевали — это до мурашек. Посвящаем нашу историческую победу над СКА этой великолепной пятерке путешественников, которые пролетели полстраны, чтобы погрузиться в хоккейный мир Дальнего Востока. Такие встречи, такие эмоции очень важны для каждого из нас. Спасибо нашим партнерам за эту добрую, светлую и правильную акцию. Всегда ждем в гости!» — сказала Алина Богатова, руководитель отдела маркетинга «Амура».

«Полет на другой конец страны стал для ребят приключением и важнейшим опытом. Знакомство с хоккеистами «Амура», посещение матча зарядило и мотивировало их. Теперь они тренируются с еще большим энтузиазмом и, что не менее важно, знают, как важно путешествовать и открывать мир. Хочу поблагодарить Olimpbet и «Амур» за предоставленную возможность, надеюсь, что мы еще поработаем вместе», — сказал Евгений Иванов, специалист Дома сопровождаемого проживания «Гурьевский».

Фотоотчет о поездке можно посмотреть в официальной группе Olimpbet в VK, а видео — на YouTube-канале «Амура».