PARI: «Реал» переиграет в гостях «Олимпию» в Евролиге

3 ноября в рамках баскетбольной Евролиги пройдет игра двух середняков турнира миланской «Олимпии» и мадридского «Реала». Аналитики букмекерской компании PARI назвали фаворита в этой встрече и изучили ставки клиентов. Начало матча — в 22:30 по московскому времени.

Эксперты PARI считают, что у «Реала» будет больше шансов на победу в предстоящей игре. Поставить на успешный исход встречи для «сливочных» можно с коэффициентом 1.77, это примерно 46% вероятности победы мадридцев. Победа «Олимпии» оценивается в 2.05 (более 54%).

Клиенты PARI отдают предпочтение мадридскому клубу — около 82% от всего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Реала». На «Олимпию» сделано всего лишь 18%.

Также аналитики PARI предлагают сделать ставку на общее количество набранных очков. Так поставить на тотал больше 150.5 можно с коэффициентом 1.77. А тотал больше 152.5 заработанных очков уже оценивается в 1.94.

Отдельно можно заключить пари и на исход первой четверти игры. «Олимпия» и «Реал» получили одинаковое коэффициенты на победу в первом отрезке матча — 1.99. А вот ставка на ничейный исход увеличит выигрыш в 13 раз.

Аналитики PARI уверены, что мадридцы смогут забросить больше мячей, чем хозяева площадки. Если «Реал» наберет не менее 77 очков, сыграет ставка по коэффициенту 1.85. Вариант, при котором как минимум 77 баллов заработает «Олимпия», котируется за 2.10

Напомним, что «Олимпия» занимает восьмое место в турнирной таблице Евролиги. Итальянцы имеют в активе восемь очков после пяти сыгранных матчей. «Реал» пока отстает. Самый титулованный клуб турнира занимает промежуточное десятое место.