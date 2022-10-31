PARI: «Каролина» переиграет на арене «Вашингтон» в НХЛ

1 ноября в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграют «Каролина» и «Вашингтон». Начало встречи запланировано на 2:08 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на эту игру.

Эксперты букмекерской компании PARI считают хозяев площадки фаворитами в предстоящем матче. Коэффициент на победу «Каролины» по итогам всей встречи с учетом овертайма и буллитов равен 1.53, что составляет примерно 62% вероятности успеха. Поставить на победу «Вашингтона» можно за 2.50 (примерно 38%).

Сделать ставку можно и на исход в основное время матча. Поставь на победу «Каролины» после трех периодов можно за 1.85 (около 52%). Триумф «Вашингтона» котируется за 3.40 (приблизительно 28%), а ничья — за 4.70 (примерно 20%).

Клиенты PARI отдают предпочтение «Каролине» — около 50% от всего объема ставок на исход встречи в основное время приходится на победу команды Свечникова. На «Вашингтон» с Овечкиным в составе сделано 40% и еще 10% приходится на ничейный исход.

Также PARI предлагает линию ставок на общее число забитых шайб в игре. Тотал больше 5.5 оценивается коэффициентом 1.65. А поставить на тотал больше 6.5 уже можно за 2.25. При этом эксперты PARI считают, что обе команды забьют. Заключить пари на это событие можно по минимальному коэффициенту — 1.08.

Аналитики PARI предлагают сделать ставки на разные события в первом периоде встречи. Так событие, при котором в первые 20 минут забьет только «Каролина», оценивается коэффициентом 3.05. А сделать ставку ну то, что обе команды распечатают ворота друг друга в первом периоде и «Вашингтон» победит, можно за 7.30.

Напомним, что «Вашингтон» Кэпиталз идет на 10-й позиции в Восточной конференции в рамках НХЛ. В последние пять матчей у команды Александра Овечкина было три победы. «Каролина» занимает пятую строчку, но команда находится не в лучшей форме. В последних пяти матчах «Харрикейнз» проиграли.