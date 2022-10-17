БК PARI добавила нарды в «быстрые игры»

Букмекерская компания PARI обновила «быстрые игры», где можно заключать пари и моментально узнавать результаты. Теперь, помимо дартса, спортивного бриджа, «буллитов» и интерактивного бокса доступны нарды.

PARI одним из первых на букмекерском рынке в России получил доступ к инновационному программному обеспечению для приема ставок на нарды, которое было представлено Федерацией спортивных нард России совместно с Объединенной профессиональной спортивной лигой (ОПСЛ) на базе платформы SportGamesTV.

Соревнования проводятся по правилам спортивных нард. В поединке участвуют два игрока, цель которых раньше перевести все свои шашки в свой «дом» и затем «снять их с доски». Игроки по очереди бросают по две игровые кости и выполняют ходы, а числа на каждой кости показывают, на сколько шагов участник должен передвинуть свои шашки.

Для клиентов доступны ставки на победу одного из участников по итогам поединка перед его началом. А в процессе игры можно заключить пари на то, числовое значение какого из двух кубиков (синий и красный) будет выше. Кроме того, можно выбрать конкретное значение, например, что на красном кубике выпадет число пять. Также доступен рынок «тотал больше или меньше суммарного значения на двух кубиках» (варианты 5.5, 6.5, 7.5 и 8.5).

Все соревнования транслируются в режиме реального времени. В отличие от традиционных ставок, в «быстрых ставках» результат игры определяется в течение нескольких секунд. Игры доступны на сайте и в приложении PARI 24/7. Разрешенный размер ставок — от 25 до 150 000 рублей. Максимальный выигрыш — 1 500 000 рублей.

Кирилл Лузин, CPO (Chief product officer) PARI: «Мы запустили новую дисциплину в «быстрых играх», тем самым продолжив активное развитие этого сегмента для заключения пари, который можно с уверенностью назвать одним из самых увлекательных букмекерских продуктов PARI. Уверен, что нарды придутся по вкусу всем поклонникам «быстрых игр» и тем клиентам, которые любят настольные игры».