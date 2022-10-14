Эль-Класико: за два дня до матча объем ставок в BetBoom на «Барсу» почти в три раза меньше, чем на «Реал»

Букмекерская компания BetBoom назвала объем ставок на Эль-Класико, который состоится 16 октября в 17:15 по МСК.

За несколько дней до начала игры свыше 72% клиентов БК BetBoom поставили на победу «Реала», чуть больше 25% бетторов уверены в успехе «Барселоны», а оставшиеся 2% выбрали ничью. Стоит отметить, что основной объем ставок приходится на день матча, но соотношение пари глобально не поменяется.

Коэффициенты в БК BetBoom:

Победит «Реал» – 2,27.

Победит «Барселона» – 3,14.

Ничья – 3,59.

ТБ 2,5 – 1.59.

ТМ 2.5 – 2.44.

Примечание: из-за большого объема ставок коэффициент на победу «Реала» может уменьшиться, а на успех «Барселоны», наоборот, повыситься.

«Реал» выдаёт успешную серию: из 15 предыдущих матчей команда победила в 12, а оставшиеся игры она завершила равным счетом. Но не стоит сбрасывать со счетов каталонцев – в восьми предыдущих матчах чемпионата Испании они пропустили лишь один гол. Примечательно, что в пяти последних играх между «Реалом» и «Барселоной» в Ла Лиге равный счет не фиксировался.

В данном матче на поле из-за травм не выйдут два футболиста «Реала»: вратарь Тибо Куртуа, а также полузащитник Дани Себальос. Со стороны «Барселоны» в Эль-Класико не примут участие четыре футболиста: защитник Рональд Араухо, защитник Эктор Бельерин, нападающий Мемфис Депай, а также защитник Андреас Кристенсен.

Посмотреть на Эль-Класико, которое состоится 16 октября в 17:15 по московскому времени, можно будет на сайте и в приложении БК BetBoom.

Также стоит отметить, что BetBoom запустил акцию с призовым фондом 300 000 фрибетов, где необходимо предсказать исходы трех футбольных матчей. Среди них есть противостояние «Реала» и «Барселоны». Предугадать исходы матчей нужно до 16 октября 16:15 на лендинге!