PARI: PSG.LGD не заметит Evil Geniuses

Главный турнир года по Dota 2 The International 2022 достиг основного этапа. 15 октября одной из первых игр групповой стадии будет противостояние PSG.LGD – Evil Geniuses. Китайский топ PSG.LGD — один из главных фаворитов TI 11. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Аналитики уверены, что PSG.LGD без особого труда победят EG. Заключить пари на победу команды из Китая можно по коэффициенту 1.55, что соответствует примерно 59% вероятности. Шансы Evil Geniuses выиграть сражение равны 11.00, а это всего лишь приблизительно 9% вероятности. На ничью предлагается коэффициент 2.85 (около 32%).

Клиенты PARI также склоняются к тому, что праздновать победу будет китайский клуб. На PSG.LGD приходится чуть более 98% от всего объема ставок на исход встречи.

Также букмекерская компания PARI предлагает линию по тоталам на игру. Поставить на тотал больше 93.5 минут можно с коэффициентом 1.67. А тотал больше 96.5 оценивается уже в 2.03.

Кроме того, клиенты PARI могут поставить на индивидуальные тоталы команд. По мнению экспертов букмекерской компании, PSG.LGD будет гораздо продуктивнее. Тотал больше 57.5 фрагов у PSG.LGD оценивается коэффициентом 1.77. А вот Evil Geniuses, по ожиданиям аналитиков, выступят гораздо скромнее. Поставить на командный результат EG больше 36.5 можно за 1.83.

PSG.LGD в последнее время не сильно везет. Китайцы проиграли два финала российской команде Team Spirit. Тем не менее, групповой этап должен легко даться вечным фаворитам The International.