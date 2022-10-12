PARI: «Барселона» возьмет реванш у «Интера» в Лиге чемпионов

Одним из ключевых событий 4-го тура Лиги чемпионов станет встреча «Барселоны» и «Интера». Вице-чемпионы Испании и Италии сыграют на «Камп Ноу» в среду, 12 октября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящее событие.

Аналитики PARI считают «Барселону» безоговорочным фаворитом встречи. Шансы каталонцев взять реванш за поражение в Милане на прошлой неделе оцениваются коэффициентом 1.55, что соответствует примерно 63% вероятности. Сделать ставку на ничью можно за 4.40 (около 22%). Шансы «Интера» обыграть «Барселону» во второй раз подряд равны 6.50 (приблизительно 15%).

Большинство клиентов PARI уверены в победе «сине-гранатовых»: на триумф каталонцев приходится чуть более 92% от всего объема ставок на исход встречи. Для сравнения, на успех гостей сделано всего лишь почти 7% и 1% приходится на ничейный исход.

Вероятность того, что команды Хави и Симоне Индзаги забьют на двоих не менее трех мячей, оценивается коэффициентом 1.60. Вариант, при котором обе соперника сумеют отличиться, котируется за 1.70.

Если говорить о пари на точный счет, то наиболее вероятным результатом, согласно оценке аналитиков PARI, считается победа хозяев 2:0. При таком результате сыграет коэффициент 8.00. Ничья 1:1, а также победа «Барселоны» 1:0 или 2:1 котируются за 9.00.

Кроме того, PARI предлагает своим клиентам широкий выбор дополнительных ставок на дерби. В частности, победа хозяев с форой (-1.5) оценивается в 2.17. Поставить на то, что гости забьют дважды подряд, можно за 5.80. Если же сбудется прогноз на ничью по угловым, поставленная сумма увеличится в 15 раз. Вариант, при котором один из мячей будет забит головой, оценивается коэффициентом 2.50. А если одна из команд забьет гол в компенсированное время ко второму тайму, сыграет ставка по коэффициенту 6.00.

Согласно оценке PARI, авторами забитых мячей, вероятнее всего, станут форвард «Барселоны» Роберт Левандовски (коэффициент 1.60), его партнеры по команде Ансу Фати (2.50) и Ферран Торрес (3.20), а также нападающие «Интера» Лаутаро Мартинес (3.80) и Эдин Джеко (3.80).

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч составляет 200 000 рублей по состоянию на утро 12 октября. Клиент поставил эти деньги на победу подопечных Хави по коэффициенту 1.45.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании. У каталонцев 22 очка в восьми матчах. При этом в Лиге чемпионов команда Хави оказалась на грани катастрофы. Сине-гранатовые собрали всего три балла за три игры, уступив на выезде «Баварии» (0:2) и «Интеру» (0:1). Ничья или поражение от итальянцев в предстоящей игре приблизят «Барселону» ко второму подряд вылету из Лиги чемпионов уже по итогам групповой стадии.

«Интер» в чемпионате Италии занимает лишь седьмое место. Команда Симоне Индзаги набрала 15 очков в девяти матчах. Лига чемпионов пока помогает «нерадзурри» скрасить неудачный сезон. Они занимают в группе второе место с шестью очками в трех играх.