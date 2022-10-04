Успей выиграть 200 000 фрибетов в BetBoom! Прием прогнозов в конкурсе на ЛЧ закончится уже сегодня

Уже сегодня стартует 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов. По этому поводу BetBoom решил порадовать своих клиентов и разыграть гарантированные 200 000 фрибетов в акции «Футбольный оракул»! Для участия нужно сделать ставку от 200 рублей на любое спортивное событие и угадать исходы четырех матчей ЛЧ:

Интер − Барселона (04.10, 22:00 мск)

Аякс − Наполи (04.10, 22:00)

Челси − Милан (05.10, 22:00)

Бенфика − ПСЖ (05.10, 22:00)

Важно:

Предсказать исход матчей нужно до 4 октября 21:00 мск на лендинге

на лендинге Ставку от 200 рублей можно сделать на одно или несколько событий в разделе «Спорт» на сайте букмекера

Результаты розыгрыша будут объявлены в четверг, 6 октября, в 15:00. Призовой фонд (200 000 фрибетов) будет поровну разделен между всеми участниками, правильно угадавшими исходы четырех матчей.