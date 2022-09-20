Тройник на победы гостей принес клиенту BetBoom почти 1 млн рублей

Начало прошлой недели оказалось для клиента BetBoom очень результативным – он собрал успешный экспресс, который принес 932 634 рубля. Коэффициент купона составил 9,33 и состоял всего из трех событий. Беттор рискнул, поставив 100 000 рублей.

Примечательно, что во всех событиях клиент BetBoom ставил на победу гостей:

Очень эмоциональным в купоне был матч «Эмполи» и «Ромы» в рамках шестого тура итальянской Серии А. «Эмполи» плохо выступает против «Ромы» на своем поле – последняя победа датирована февралем 2007 года. Беттор, видимо, проанализировал статистику личных встреч команд и поставил на победу римлян. Ставка «подвисала» до 71-й минуты, когда победный гол забил английский форвард «Ромы» Тэмми Абрахама с передачи Дибалы. Римляне не смогли реализовать пенальти под конец матча, но и счета 2:1 было достаточно для того, чтобы экспресс игрока зашел.

Встреча «Альмерии» и «Осасуны» была, что называется, на три результата. Беттор предсказал победу «Осасуны» и не прогадал – единственный мяч на 28-й минуте забил Чими Авила после передачи Рубена Гарсии.

Единственный хоккейный матч в купоне зашел без проблем. СКА продлил победную серию, в гостях обыграв «Северсталь» со счётом 4:1, несмотря на то, что хозяева открыли счет на 29-й секунде первого периода.

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