Olimpbet разыграет фрибет 150 000 рублей в перерыве финала МКС

15 сентября завершится Olimpbet Московский Кубок Селебрити. В третьем сезоне медиафутбольной Лиги чемпионов было все: яркие матчи, красивые голы, драматичные развязки, скандалы. Финал должен получиться, как и весь турнир, интригующим и неожиданным. В решающем матче на «ВЭБ Арене» встретятся Broke Boys и Reality, которые проводят первый сезон в МКС.

Букмекерская компания Olimpbet, титульный партнер турнира, проведет на финальном матче масштабный розыгрыш призов, главный из которых – фрибет номиналом 150 000 рублей.

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На кону – PlayStation 4, AirPods Pro и фирменный мерч. За суперприз сможет побороться тот участник, который сделает самую большую ставку. В перерыве матча он выйдет на поле «ВЭБ Арены» и пробьет три пенальти в ворота, которые будет защищать монетка Olimpbet. Каждый гол принесет ему фрибет 50 000 рублей, максимальный выигрыш – 150 000.

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