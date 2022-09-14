PARI: у «Боруссии» нет шансов против «Манчестер Сити» в главном матче дня в ЛЧ

«Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия» выяснят отношения в одном из самых ожидаемых матчей 2-го тура Лиги чемпионов. Игра на стадионе «Этихад» состоится в среду, 14 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени. PARI изучила шансы команд и рассказала, как ставят клиенты на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают «Манчестер Сити» безоговорочным фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.22, что соответствует примерно 80% вероятности. Поставить на ничью можно за 7.80 (около 13%). Котировки на успех гостей составляют 13.00 (приблизительно 7%).

Клиенты PARI абсолютно уверены, что подопечные Хосепа Гвардиолы без труда возьмет три очка: почти 98% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф английского клуба.

От соперников аналитики PARI ожидают высокой результативности. Вероятность того, что в матче будет забито не менее трех мячей, оценивается коэффициентом 1.35. Вариант, при котором обе команды поразят ворота друг друга, котируется за 1.88.

Если говорить о пари на точный счет, то больше всего ставок принимаются на победу «Манчестер Сити» 2:0 или 3:0. И тому, и другому событию присвоен коэффициент 8.00. Сделать ставку на триумф «горожан» со счетом 4:0 можно за 10.00.

Кроме того, PARI предлагает своим клиентам широкий выбор на встречу англичан и немцев. В частности, ставки на крупную победу хозяев (с преимуществом в три мяча и более) принимаются с коэффициентом 2.30. Вариант, при котором счет откроют гости, котируется за 4.50. Если сбудется прогноз на победу «Боруссии» по ударам в створ ворот, поставленная сумма увеличится в 10 раз. Если же в матче не будет показано ни одной желтой карточки, сыграет ставка по коэффициенту 12.00.

Самая крупная ставка на матч составляет 285 550 рублей. Клиент поставил эти деньги на победу «Манчестер Сити» по коэффициенту 1.20. Игрок при этом составил экспресс из четырех событий Лиги чемпионов и Кубка России с общим коэффициентом 1.85.

По итогам шести туров со старта сезона в национальных чемпионатах «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ, а «Боруссия» – пятая в Бундеслиге. Выступления в Лиге чемпионов оба соперника начали с крупных побед. Команда Хосепа Гвардиолы разгромила на выезде «Севилью» (4:0), а подопечные Эдина Терзича выиграли дома у «Копенгагена» со счетом 3:0.

В последний раз в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» и «Боруссия» встречались прошлой весной на стадии 1/4 финала. Как в первом, так и в ответном матчах англичане добились побед с одинаковым счетом 2:1.