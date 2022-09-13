Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Ахмат»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Ахмат» в Кубке России.

«Продолжается Кубок России, групповая стадия. «Динамо» принимает «Ахмат», который после тура остался без главного тренера. Андрей Талалаев был уволен, хотя в начале сезона трудно было такое представить. Посмотрим, что теперь будет с грозненским клубом, как он будет справляться. По игре нельзя сказать, что все совсем плохо.

«Динамо» проиграло в прошлом туре – впервые в чемпионате. Но вышли многие новички, которые постепенно будут вживляться в игру. Думаю, большие надежды связаны с Норманном, который дебютировал и показал высокий класс. Но ему еще надо набрать форму, это хороший трансфер для бело-голубых. Должна сыграть связка центральных защитников из Южной Америки.

Но динамовцам надо побеждать. Они проиграли свой первый матч в Ростове, отпускать в отрыв соперников нельзя. «Ахмат» же начал с победы над «Оренбургом». Я здесь поставлю на обе забьют. Как мне кажется, «Динамо должно рисковать и раскрываться, центр обороны проблемный, гости могут этим воспользоваться, тем более они будут на кураже после смены тренера. Свой гол динамовцы на классе тоже забьют», – считает Титов.

Поставить на ОЗ можно с коэффициентом 1.73 в Winline. Отметим, что ставка прошла в четырех из шести последних личных встреч команд.

Матч состоится 13 сентября в 17:30 по времени Москвы.

Источник: РБ