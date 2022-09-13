Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» – «Барселона»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч второго тура группового этапа ЛЧ «Бавария» – «Барселона».

«„Бавария“ – „Барселона“. Такую пару можно увидеть не только на групповой стадии, но и даже в финале.

„Барселона“ сейчас в отличной форме. С такими новичками, как Рафинья, Левандовски, она творит просто сумасшедшие вещи. Дембеле в отличной форме и Педри, а также и другие. В общем, „Барселона“ сейчас очень прилично выглядит.

Чего не скажешь про „Баварию“, хотя последних три ничейных результата вряд ли ударили по амбициям клуба. Но все это не победы, причем был очень удивлен тем, как „Бавария“ не обыграла „Штутгарт“, ведь там было столько моментов. В Лиге чемпионов „Бавария“ уже показала свой класс, обыграв в первом туре „Интер“ без шансов для соперника. „Барселона“, в свою очередь, также уверенно провела первую игру, одолев „Викторию“.

Тут главная интрига не в том, что надо мстить „Барселоне“ за 2:8. Главное – это то, что Роберт Левандовски возвращается в Мюнхен. Не очень хорошо он уходил из „Баварии“, а я очень люблю „правило бывших“. Можно было бы рассмотреть ставку „обе забьют“, но коэффициент мал и не очень интересно, а вот гол Роберта Левандовски можно рассмотреть.

Интересно, как он сыграет, как его встретят болельщики. Интрига тут на поверхности, поэтому ничего другого придумывать не будем и возьмем гол Левандовски», – считает Генич.

На гол Левандовски в «1хСтавке» дают 1.95.

«Бавария» выиграла шесть из семи последних матчей против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Предстоящая встреча состоится 13 сентября в 22:00 по времени Москвы.

Источник: РБ