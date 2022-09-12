Юрген Клопп после поражения от «Наполи» в ЛЧ попал в пятерку главных претендентов на увольнение в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после неудачного старта в чемпионате Англии и поражения от «Наполи» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов попал в пятерку главных претендентов на увольнение в АПЛ.

«Ливерпуль» одержал всего две победы в шести турах АПЛ, занимая лишь седьмое место в турнирной таблице. Плюс английский клуб провалил матч с «Наполи» в Лиге чемпионов: итальянцы просто не оставили «Ливерпулю» шансов на своем поле – 4:1.

Авторитетная британская букмекерская контора Paddy Power включила Клоппа в топ-5 главных претендентов на увольнение в АПЛ: шансы немецкого специалиста покинуть пост составляют около 7%.

Ну а главный на выход – Брендон Роджерс, чей «Лестер» занимает последнюю строчку АПЛ с одним набранным очком.