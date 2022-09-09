PARI: шансы Карена Хачанова выйти в финал US Open 2022 невелики

В полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) сыграют седьмая и 31-я ракетки мира – норвежский теннисист Каспер Рууд и россиянин Карен Хачанов. Матч состоится в пятницу, 9 сентября. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Явным фаворитом матча аналитики PARI считают Рууда. На успех 23-летнего норвежца можно поставить по коэффициенту 1.48, что соответствует примерно 64% вероятности. Ставки на триумф Хачанова принимаются с коэффициентом 2.65 (около 36%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что дальше пройдет Рууд: почти 63% от всего объема ставок на исход встречи приходится на триумф норвежца. На победу Хачанова сделано 37%.

Аналитики PARI не ждут победы в трех сетах ни от одного из теннисистов. Ставки на тотал более 3.5 сетов доступны за 1.46. Сделать ставку на тотал геймов больше 39.5 можно за 1.75. Котировки на тотал геймов менее 39.5 равны 1.95.

Победа Рууда с форой по геймам (–4.5) оценивается в 2.23. Прогнозы на ничью по итогам первых двух сетов принимаются за 2.25. Если Хачанов выиграет в пяти сетах, зайдет ставка с коэффициентом 6.70.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 100 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на Хачанова с форой (+1.5) по коэффициенту 1.78.

Хачанов – единственный российский теннисист, продолжающий выступления на US Open. В Нью-Йорке он впервые в карьере пробился в полуфинал турнира «Большого шлема». На второй неделе соревнований 26-летний россиянин выбил в пятисетовых поединках Пабло Карреньо-Бусту и Ника Кирьоса. При этом как испанец, так и австралиец перед встречами с Хачановым считались фаворитами.

Рууд во второй раз вышел в полуфинал на турнирах «Большого шлема». Норвежец гарантировал себе дебют в топ-3 мирового рейтинга и может закончить US Open первой ракеткой мира.