Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Динамо»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча «Сочи» – «Динамо» в девятом туре РПЛ.

«Интересный матч. Однозначно. Все помнят, как „Сочи“ лишило серебра „Динамо“ в последнем туре прошлого сезона. Но команда в „Сочи“ сильно поменялась с той поры. Интересно, что во главе там теперь динамовцы со стажем – Точилин и Гаранин. Думаю, для них важно будет не проиграть этот матч.

Считаю, что тренерский штаб хозяев постарается заняться обороной. Слишком много и регулярно команда пропускает. „Динамо“ же стало очень рациональным. К тому же нет состава, чтобы диктовать свои условия в ходе матча. Подозреваю, что здесь может все закончиться ничьей, но так рисковать не стану. „Сочи“ не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча – хороший вариант», – считает Титов.

Поставить на 1Х + ТМ 3,5 можно с коэффициентом 1.79 в БК «1хСтавка».

В прошлом сезоне в «Сочи» дома уступил «Динамо» с минимальным счетом – 0:1.

Предстоящая встреча состоится 9 сентября в 20:00 по московскому времени.

Источник: РБ