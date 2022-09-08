Комментатор телеканала Setanta Sports Денис Наливайко сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Встречаются фавориты этой группы. Команды подходят к своему очному противостоянию в хорошем настроении. Удалось обыграть „Ливерпуль“ и „Арсенал“. Начинает проявляться тенхаговский футбол. „Сосьедад“ может быть по результатам выглядит не так здорово. У команды здорово смотрятся новички. Это Мухамем-Али Чо и Умар Садик, которые на двоих организовали гол в ворота „Атлетико“, который позволил вырвать ничью в этом матче. Такефуса Кубо человек, который выглядит в „Реал“ Сосьедаде, как будто уже играет очень давно.

Думаю, что „Юнайтед“ будет сильно ротировать состав в Лиге Европы у гостей появляются шансы забить и борьбу навязать. При этом „Реал Сосьедад“ не лучшим образом играет в обороне. Таким образом, логичной выглядит ставка на обе команды забьют», – считает Наливайко.

Поставить на ОЗ в предстоящей встрече можно с коэффициентом 1.76 в «Лиге Ставок».

Игра состоится 8 сентября в 22:00 по московскому времени.

Источник: РБ