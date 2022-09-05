«Футбольный Оракул» от BetBoom к старту Лиги чемпионов: букмекер разыграет 200 000 фрибетов

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Букмекерская компания BetBoom снова радует своих клиентов розыгрышем фрибетов. Чтобы стать счастливым обладателем приза, необходимо принять участие в акции «Футбольный оракул» и предсказать исходы матчей стартующей Лиги Чемпионов:

Вторник

●  6 сентября 22:00 МСК ПСЖ — «Ювентус»

●  6 сентября 22:00 «Севилья» — «Манчестер Сити» 

Среда

●  7 сентября 22:00 «Наполи» — «Ливерпуль»

●  7 сентября 22:00 «Тоттенхэм» — «Марсель»

Как принять участие в акции?

●  Предсказать исход матчей до 6 сентября 21:00 МСК в мобильном приложении или на сайте BetBoom

●  Сделать одну или несколько ставок на сумму от 200 рублей

 Результаты розыгрыша будут объявлены в четверг, 8 сентября, в 15:00. Победители акции разделят призовой фонд в 200 000 фрибетов от BetBoom.