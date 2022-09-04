PARI: «Зенит» – фаворит суперматча в РПЛ со «Спартаком»

В главном матче 8-го тура РПЛ – и, возможно, всего первого круга чемпионата страны – «Спартак» на своей арене сыграет с действующим чемпионом «Зенитом». Матч состоится в воскресенье, 4 сентября, и начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на грядущую встречу.

Согласно оценке аналитиков, сине-бело-голубые считаются фаворитами в предстоящем матче. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.90, что соответствует примерно 51% вероятности. Шансы «Спартака» завоевать три очка в важнейшем поединке и отмстить за поражение в Суперкубке равны 4.15 (около 24%). Сделать ставку на ничейный исход можно за 3.90 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что «Зенит» увезет из Москвы три очка: 54% от всего объема ставок на исход встречи приходится на победу гостей. На триумф подопечных Гильермо Абаскаля сделано 41% и 5% на ничью.

Вероятность того, что в главном матче тура будет забито не менее трех голов, оценивается коэффициентом 1.75. Вариант, при котором обе команды сумеют отличиться, котируется за 1.67.

Если говорить о пари на точный счет, то наиболее вероятным результатом, согласно оценке аналитиков PARI, считается ничья 1:1. Этот вариант котируется за 7.00. В случае если «Зенит» победит с минимальным счетом или со счетом 2:1, сыграет коэффициент 8.50.

Кроме того, PARI предлагает своим клиентам широкий выбор дополнительных ставок на дерби. В частности, если подопечные Сергея Семака выиграют всухую, сыграет ставка с коэффициентом 3.30. Вариант, при котором красно-белые будут проигрывать по ходу встречи, но в итоге победят, котируется за 10.50. В случае, если «Спартак» выиграет первый тайм, но в итоге не сможет взять три очка, сыграет ставка по коэффициенту 7.80. Сделать ставку на то, что в этом матче будет и пенальти, и удаление, можно за 5.60. А если судьи хотя бы один раз воспользуются VAR, сыграет ставка по коэффициенту 2.20.

Также PARI принимает ставки на индивидуальные показатели игроков. Сделать ставку на гол лидера москвичей Квинси Промеса можно за 2.90, а если отметится забитым мячом его партнер по атаке Александр Соболев, сыграет ставка за 3.20. На забитый мяч в исполнении нападающих «Зенита» Ивана Сергеева и Матео Кассьерры можно поставить за 2.70 и 2.75 соответственно.

Самая крупная ставка на данный момент составляет 200 000 рублей. Клиент поставил эти деньги на победу «Спартака» по коэффициенту 3.90.

После семи туров «Зенит» с 17-ю очками лидирует в РПЛ и пока не проигрывает. «Спартак» отстает на один балл и занимает третью строчку в таблице. На старте сезона команды уже встречались в матче за Суперкубок России – тогда команда Сергея Семака разгромила красно-белых со счетом 4:0.

В прошлом сезоне в первом круге питерцы уничтожили «Спартак» дома со счетом 7:1. Матч второго круга завершился ничьей 1:1, однако закончился скандалом. Красно-белые вели в счете почти до финального свистка, но уже в компенсированное время «Зенит» получил право на пенальти и сравнял счет.