Ставка на ностальгию: спецлиния Olimpbet к матчу легенд «Спартака» и «Зенита»

Забьет ли Тихонов со штрафного, а Онопко – из-за штрафной? Сработает ли связка Аршавина и Кержакова?

2 сентября на «Открытие Банк Арене» состоится матч-реванш ветеранов «Спартака» и «Зенита». 8 июля команды уже встречались в Санкт-Петербурге. Тогда сине-бело-голубые победили со счетом 2:0. Букмекерская компания Olimpbet, титульный партнер Матча Легенд, открыла не только классическую линию, но и приготовила специальные ставки для тех, кто ностальгирует по любимым игрокам девяностых и нулевых.

Связка Аршавин – Кержакова снова проявит себя?

Чуть ли не самым ярким моментом первого матча стал перформанс двух легенд «Зенита». На 50-й минуте Александр Кержаков открыл счет в матче, а ассистировал ему Андрей Аршавин. Футболисты отпраздновали гол кувырками друг через друга. Они делали так в 2001 году, когда только начинали путь в футболе и играли вместе за «Зенит».

В Olimpbet можно поставить на то, что петербургские ветераны снова проявят себя. На гол связки Кержаков – Аршавин можно поставить за 2.20, а на то, что никто из футболистов не сможет отличиться с передачи партнера, – за 1.60.

Смогут ли легенды «Спартака» повторить легендарные голы?

Одна из главных звезд предстоящего матча – легендарный полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов. Ветеран москвичей забил много важных и красивых голов в карьере, в том числе поражал ворота соперников прямыми ударами со штрафных. Например, одним из самых красивых голов в карьере Тихонова считается мяч со штрафного в матче с «Аланией» в 1996-м. В Olimpbet можно поставить на гол Тихонова прямым ударом со штрафного за 12.00.

Еще одна легенда «Спартака», которая привлечет внимание в предстоящем матче, – Виктор Онопко. Центральный защитник забивал гораздо реже Тихонова, но несколько памятных мячей на его счету есть. Пожалуй, самый известный гол Онопко забил, когда играл за «Овьедо». В 2001 году он неожиданно подключился к атаке в матче с «Барселоной» и забил ударом из-за штрафной. Да еще и с левой ноги. Olimpbet предлагает ставку на гол Онопко дальним ударом за 7.00.